В уфимском микрорайоне Дема отремонтируют дворы по федеральному проекту Фото: с сайта информационно-аналитическом отдела администрации Демского района В уфимском микрорайоне Дема отремонтируют дворы по федеральному проекту Фото: с сайта информационно-аналитическом отдела администрации Демского района

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Дёмском районе Уфы пять дворов будут благоустроены до конца текущего года в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Старт работ будет дан в среду, 26 июля во дворе дома 26/2 по улице Ухтомского в 15 часов, уточнили в информационно-аналитическом отделе администрации Демского района.

Напомним, что в эту программу, предполагающую капитальный ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов и пешеходных дорожек, обустройство и расширение парковок с переносом электроопор, обновление контейнерных и установку детских площадок, вошли пять дворов Демского района по следующим адресам: ул.Правды, 37/1, ул.Левитана, 36/1, ул.Ухтомского,17/2, ул. Дагестанская, 11/1, ул.Правды, 23 и ул.Ухтомского, 26/2. 26 июля, одновременно во всех этих дворах начнутся ремонтные работы.