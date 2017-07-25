Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.65 ↑

EUR 69.47 ↓

25 июля Вторник

Уфа   °

В Уфе неизвестные украли «Семью аистов»

ОБЩЕСТВО

В Уфе неизвестные украли «Семью аистов» Фото: с сайта администрации Уфы

В Уфе неизвестные украли «Семью аистов» Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе неизвестные украли арт-объект «Семья аистов», который был установлен чуть больше месяца назад на проспекте Салавата Юлаева. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Октябрьского района Уфы.

Автором композиции, выполненной из стеклопластика, стал Халит Галиуллин. Малую архитектурную форму похитили еще на прошлой неделе. По данному факту ведется расследование.

В Уфе в последнее время очень многое делается для обновления облика города, в том числе повсеместно устанавливаются арт-объекты. Но вандалы разрушают их. Только в одном Октябрьском районе были повреждены скульптуры джигита с конём, оленей, лошади, одинокого романтика и другие.

Как сообщал «Башинформ», в коммунальном хозяйстве в первом квартале этого года вандалы нанесли ущерб на сумму более двух миллионов рублей. По итогам второго квартала эта сумма составляет уже более трех миллионов.

«Если вы столкнулись с проявлением вандализма, призываем сообщать об этом в правоохранительные органы», — обращаются к горожанам в столичной администрации.

Теги: вандализм
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть