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25 июля Вторник

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В уфимском парке Лесоводов пройдет благотворительный «Cемейный пикник» для детей-аутистов

ОБЩЕСТВО

В уфимском парке Лесоводов пройдет благотворительный «Cемейный пикник» для детей-аутистов Фото: Олег Яровиков

В уфимском парке Лесоводов пройдет благотворительный «Cемейный пикник» для детей-аутистов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В уфимском лесопарке имени Лесоводов Башкортостана в среду, 26 июля пройдет благотворительный «Cемейный пикник» для детей-аутистов.

В программе: детский город профессий спасателей и пожарных, показательные выступления собак-спасателей, мастер-классы по оказанию первой помощи, соревнования по дартсу, разнообразные квесты, хороводы, мыльные пузыри, анимация и барбекю.

Активных участников конкурсов и квестов наградят символическими «лучиками», которые затем можно будет обменять на подарки от организаторов.

Инициатор мероприятия, АНО помощи взрослым и детям с расстройствами аутистического спектра «Рассвет» сообщает, что всем сделавшим благотворительное пожертвование, вручат памятный подарок.

Главная цель «Семейного пикника» — социальная адаптация детей с аутизмом и их семей, формирование толерантного отношения к ним.

Начало праздника в 18 часов, уточнили в пресс-службе администрации Уфы.

Теги: благотворительность, аутизм
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