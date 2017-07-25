В Уфе почти на три месяца закроют часть улицы Российской Фото: администрация Уфы В Уфе почти на три месяца закроют часть улицы Российской Фото: администрация Уфы

УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе с связи с установкой ливневой канализации почти на три месяца закроют часть улицы Российской. По информации администрации города, работы будут идти в квартале, ограниченном улицами Ладыгина, Шота Руставели, Российской и Львовской. Движение транспорта будет ограничено в период до 22 сентября по 1/2 проезжей части ул. Российской на участке от ул. Шота Руставели до ул. Львовской.