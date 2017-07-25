Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.65 ↑

EUR 69.47 ↓

25 июля Вторник

Уфа   °

Погода в Башкирии на 26 июля: готовим зонт и очки

ОБЩЕСТВО

Погода в Башкирии на 26 июля: готовим зонт и очки Фото: Андрей Старостин

Погода в Башкирии на 26 июля: готовим зонт и очки Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В среду, 26 июля, характер погоды в Башкортостане существенно не изменится. Днем по республике прогнозируется переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, в северных районах до умеренных, грозы. Ветер западный слабый, при грозе порывистый.

Воздух днем прогреется до 21-26 градусов, ночью — до 10-15 градусов, информируют синоптики Башкирского гидрометцентра.

Теги: погода
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть