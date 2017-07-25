Погода в Башкирии на 26 июля: готовим зонт и очки Фото: Андрей Старостин
Погода в Башкирии на 26 июля: готовим зонт и очки
Погода в Башкирии на 26 июля: готовим зонт и очки Фото: Андрей Старостин
УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В среду, 26 июля, характер погоды в Башкортостане существенно не изменится. Днем по республике прогнозируется переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, в северных районах до умеренных, грозы. Ветер западный слабый, при грозе порывистый.
Воздух днем прогреется до 21-26 градусов, ночью — до 10-15 градусов, информируют синоптики Башкирского гидрометцентра.