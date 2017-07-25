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26 июля в вузах Башкирии заканчивается прием документов

ОБЩЕСТВО

26 июля в вузах Башкирии заканчивается прием документов Фото: Андрей Старостин

26 июля в вузах Башкирии заканчивается прием документов Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

26 июля — последний день подачи документов для абитуриентов, которые поступают в вуз только по результатам ЕГЭ. 27 июля на своих официальных сайтах и информационных стендах вузы опубликуют списки поступающих с указанием суммы конкурсных баллов, количества баллов за каждое вступительное испытание и количества баллов за индивидуальные достижения. Для поступающих без вступительных испытаний должно быть указано основание приема и количество баллов за индивидуальные достижения. Также в списках указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления, поясняет пресс-служба Рособрнадзора.

После этого начнется зачисление абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот.

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, имеющих особые права, и поступающих в пределах квот целевого приема, если они подали заявления о приеме в два или более вуза. 29 июля вузы публикуют приказы о зачислении.

Далее начинается первый этап зачисления абитуриентов, поступающих по общему конкурсу.

Теги: вузы, приемная кампания
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