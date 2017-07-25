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25 июля Вторник

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В России отменен бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Совет Федерации одобрил сегодня, 25 июля, закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов. Поправки в федеральные авиационные правила подготовило Минтранспорта РФ. Как объясняют эксперты в СМИ, согласно нововведениям, перевозчик обязан принять не менее 5 кг ручной клади на пассажира. При этом из перечня вещей, которые можно взять сверх нормы, исключаются: папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, газеты и журналы для чтения в полете, телефон мобильной связи, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук или планшет. Эти вещи можно будет брать в салон в норме провоза ручной клади и багажа. В списке бесплатной ручной клади, которая не подлежит взвешиванию, предложено оставить: дамскую сумку или портфель, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, складную кресло-коляску.

Теги: авиабилеты, багаж
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