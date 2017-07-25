Мы работаем в части искоренения конфликта интересов – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Мы работаем в части искоренения конфликта интересов – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Оно было посвящено предотвращению и выявлению случаев конфликта интересов.

– То, что нам нужно активнее заниматься этим направлением, показали прошлогодние проверки Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. По результатам этих проверок, как известно, некоторые товарищи, уже бывшие наши коллеги лишились своих должностей, – сказал Рустэм Хамитов. – В этом году сотрудники Аппарата Совета безопасности республики также выявили недостатки в работе некоторых органов государственной власти и местного самоуправления, в частности, в Министерстве здравоохранения, администрации Татышлинского района.

Глава Башкортостана сообщил, что 6 июля внесены изменения в ряд республиканских законов в части противодействия коррупции на муниципальном уровне. Лица, замещающие муниципальные должности, теперь обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах руководителю республики, который в случае выявления их недостоверности имеет право обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о досрочном прекращении полномочий допустившего нарушения.

– Нам надо наладить системную работу в этой части. Работа непростая, требует изучения значительного количества материалов, – сказал Глава региона. – Но её мы будем проводить, потому что из муниципалитетов, к сожалению, поступают сигналы о том, что не всё благополучно с точки зрения конфликта интересов. На работу принимаются родственники, друзья. Всё, что запрещено законом, к сожалению, порой в некоторых районах присутствует.

Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов доложил о проводимой работе по выявлению случаев несоблюдения государственными служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

Так, в 2017 году в государственные органы республики поступило пять уведомлений служащих о возникновении конфликта интересов и 23 уведомления о его возможном возникновении. В результате приняты меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов путем изменения их должностного или служебного положения.

В первом квартале 2017 года в республиканских органах государственной власти проведено 21 заседание комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Рассмотрены вопросы о соблюдении требований к служебному поведению в отношении шести служащих. По результатам заседания комиссий двое человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

– Вопросам предотвращения конфликта интересов в деятельности государственных служащих должно уделяться особое внимание на постоянной основе, а не только от случая к случаю, – отметил Алексей Касьянов. – В связи с этим руководителям республиканских органов исполнительной власти необходимо принимать меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.

– Главное, что сегодня начата по-настоящему серьёзная работа в части противодействия такому явлению, как конфликт интересов, когда на работу пытаются устроить родных, близких или осознанно действуют в отношении этих людей, давая им какие-то преференции, в том числе финансовые, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – По предупреждению надо работать достаточно активно. Мы понимаем, что люди разные. Иногда они неглубоко знают законодательство, не читают нормативные документы. Это неверно. Наши граждане должны знать: мы работаем в части искоренения конфликта интересов. Для нас это главная задача.