В Уфе от отравления сырыми грибами скончался житель Северной Кореи Фото: Андрей Старостин В Уфе от отравления сырыми грибами скончался житель Северной Кореи Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В больнице Уфы скончался житель Северной Кореи. Его родственники рассказали ГТРК «Башкортостан», что мужчина ел грибы без тепловой обработки. Несколько лет такие гастрономические опыты ни к чему плохому не приводили. На прошлой неделе, после того, как он отведал сырых грибов, мужчине стало плохо. Его доставили в 21-ю больницу. Пациенту становилось то лучше, то хуже, но 22 июля он скончался.

Сейчас родственники занимаются вопросом отправки тела на родину. Республиканское следственное управление СКР проводит доследственную проверку.