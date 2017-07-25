Рустэм Хамитов не исключил новоселья для ФК «Уфа» Фото: Дмитрий Слезин Рустэм Хамитов не исключил новоселья для ФК «Уфа» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Глава республики Рустэм Хамитов в разговоре с руководителями телерадиокомпании «Башкортостан» и филиала ВГТРК — ГТРК «Башкортостан» не исключил возможность строительства новой арены для ФК «Уфа».

«На футбольном матче со «Спартаком» у нас на стадионе было 12,5 тысячи зрителей. Для Уфы это совсем немало. Ещё приедут другие гранды. Надеюсь, что цифры будут выше, — выразил надежду руководитель региона. — Сейчас каникулы, ещё нет молодёжи, студентов. И наверняка на «Нефтянике» встанет проблема лишнего билетика. Это всё хорошо. Даже боюсь загадывать, но со временем могут поставить вопрос и о новом стадионе. Это, конечно, дорого. Но об этом тоже надо думать, потому что мы развиваемся», — пояснил Рустэм Хамитов.