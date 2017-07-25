Башкирия в первом полугодии отработала надежно, с экономическим ростом - Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Башкирия в первом полугодии отработала надежно, с экономическим ростом - Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Первые шесть месяцев 2017 года республика отработала надежно, с экономическим ростом, констатировал в интервью телеканалам «БСТ» и «Россия 24» глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

«Индекс промышленного производства составил 103,4 процента. Это неплохой показатель, существенно выше среднероссийских цифр. Он говорит о том, что экономика нашей республики и работа промышленных предприятий находятся на хорошем уровне, — отметил глава региона. — Кроме того, идет поступление налоговых и неналоговых доходов. Мы превышаем прошлогодние показатели в этой части примерно на 10 миллиардов. Это говорит о том, что в экономику нашей республики, в решение социальных задач будет направлено дополнительное количество денег. Мы получим новые социальные объекты, новые дороги, а у наших жителей появятся новые возможности».

Как подчеркнул глава республики, даже в сельском хозяйстве, несмотря на сложные погодные условия, объемы сельскохозяйственной продукции превысили прошлогодние показатели на три процента.

«Возросли объемы по графе «строительство». При этом мы понимаем, что строительство жилья снизилось по отношению к прошлому году. Но снизилось, в том числе и потому, что рынок замер: нет покупок, нет продаж. Собственно говоря, строители не могут запасаться впрок возведенным новым жильем. Исходя из этого — минус 10 процентов по строительству жилья. Но в целом строительство промышленных объектов, агрообъектов сегодня тоже имеет позитивную динамику — примерно около 3,5 процента. Примерно на таком же уровне находится рост оптовой и розничной торговли. три процента плюсом идет розница и около 2,5 процента — рост оптовой торговли. Так что основные макроэкономические показатели у нас совершенно неплохие», — заявил Рустэм Хамитов.