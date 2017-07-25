Рустэм Хамитов рассказал о финансировании спортивных секций в Башкортостане Фото: Дмитрий Слезин Рустэм Хамитов рассказал о финансировании спортивных секций в Башкортостане Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал в интервью телеканалам «БСТ» и «Россия 24» о финансировании детско-юношеского спорта в республике.

«Стоит вопрос об увеличении финансирования детского и юношеского спорта. Здесь предлагают варианты: «А давайте мы за счёт одного, второго, третьего клуба создадим фонд, через который будем финансировать детско-юношеский спорт». Мы не соглашаемся на эти варианты, потому что профессионалы — это профессионалы. Для того чтобы занимать высокие места, чтобы бороться с грандами, которые на самом деле имеют финансирование многократно больше, чем наши клубы, мы не имеем права уменьшать финансовую составляющую. Поэтому сейчас ищем возможности, в том числе за счёт бюджета, внебюджетных источников, всё-таки наращивать финансовую поддержку нашего детского и юношеского спорта», — сказал Рустэм Хамитов. — Недавно я разбирался с ситуацией, связанной с платностью посещения детских спортивных секций. В Уфе ситуация нехорошая. Во многих школах с родителей собирают деньги для того, чтобы дети могли заниматься спортом. Это неправильно. Сейчас я дал поручение для того, чтобы всё-таки поискать ресурсы в нашем бюджете, может быть, во внебюджетных источниках для такого рода финансирования.

Спорт, занятия музыкой, изобразительным искусством, может быть, танцами должны быть доступны для каждой семьи, каждого ребёнка. Это принципиальная позиция», — подытожил глава Башкортостана.