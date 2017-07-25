Салавату Юлаеву установили бюст в Эстонии Фото: Флюза Хайруллина









Салавату Юлаеву установили бюст в Эстонии Фото: Флюза Хайруллина

УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Торжественное открытие мемориальной доски и бюста национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву состоялось в городе Палдиски Эстонской Республики. В этот же день в городе прошел народный праздник «Сабантуй», организованный живущими в Эстонии башкирами.

Как сообщили в Министерстве культуры республики, памятный знак национальному герою Башкортостана установлен на здании мэрии города Палдиски, а бюст расположился в сквере, носящем имя Салавата Юлаева.

В церемонии открытия приняли участие: посол России в Эстонии Александр Петров, мэр города Палдиски Тийт Пеэду, директор Национального музея Башкортостана Гали Валиуллин и представители башкирской диаспоры в Эстонии.

Гали Валиуллин вручил мэру города благодарственное письмо Министерства культуры РБ за сохранение исторической памяти о башкирском национальном герое.

В рамках торжеств состоялись встречи с настоятелем церкви Георгия Победоносца Валерием Назаренко и членами Международного исторического клуба имени Салавата Юлаева.