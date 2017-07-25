Рустэм Хамитов: «Никаких предпосылок по содержанию профессионального спорта с точки зрения снижения финансирования нет» Фото: Дмитрий Слезин Рустэм Хамитов: «Никаких предпосылок по содержанию профессионального спорта с точки зрения снижения финансирования нет» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в интервью телерадиокомпании «Башкортостан» и филиалу ВГТРК — ГТРК «Башкортостан» прояснил ситуацию с возможным сокращением финансирования игровых грандов республики — ХК «Салават Юлаев» и ФК«Уфа».

«Наши оппоненты порой придумывают самые невероятные истории, в том числе это связано с якобы уменьшением финансирования наших грандов — футбола, хоккея, волейбола. Ничего этого нет. И это даже не обсуждалось никогда. Дело в том, что финансирование клуба «Салават Юлаев» обеспечивается компанией «Башнефть». Нами заключены соответствующие соглашения. Вся сумма на содержание большого хоккея — а это не только «Салават Юлаев», но и команда «Торос», детско-юношеская школа, женская команда «Агидель» — будет выполнена в полном объёме. Мы сегодня видим, что «Салават Юлаев» в летние каникулы укомплектовался очень неплохо. Мы ставим перед командой самые высокие задачи, и спрос с клуба будет предельно жесток, если можно так выразиться. Нужен хороший результат в сезоне 2017/2018», — прокомментировал Рустэм Хамитов положение с хоккеем.

«Футбольный клуб «Уфа» — то же самое. Нет никаких предпосылок для уменьшения финансирования. Не знаю, откуда берутся слухи. Вернее, предполагаю, но хочу в очередной раз сказать, что и это ложь. Дело в том, что финансирование клуба подтверждено всеми нашими документами и соглашениями. Комплектование клуба прошло нормально. Сегодня это крепкий, сплочённый коллектив. Конечно, требуется усиление одной-двух позиций. Наверное, это и произойдёт в течение сезона. Но на самом деле задачи перед клубом поставлены тоже достаточно серьёзные. По итогам прошлого года «Уфа» заняла седьмое место в России. Это очень высокий результат для клуба, который всего лишь третий сезон выступает в Премьер-лиге», — рассказал глава региона о ситуации с ФК «Уфа»

«Поэтому никаких предпосылок по содержанию профессионального спорта с точки зрения снижения финансирования нет. Это я говорю абсолютно честно и абсолютно так, как есть на самом деле. Не верьте слухам!», — резюмировал Рустэм Хамитов.