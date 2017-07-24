Константин Толкачев: «В России назрела необходимость изменения городской среды»

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Необходимость изменения городской среды назрела настолько, что практически революция происходит в сегодняшних условиях. Об этом заявил спикер регионального парламента Константин Толкачев по итогам форума «Городская среда» в Краснодаре. Единороссы обсудили вопросы благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны.

«Очень оживленный состоялся разговор, затрагивал многие моменты градостроительной политики. Был провозглашен курс на то, чтобы новая стратегия на основе общественных инициатив граждан носила достаточно длительный характер», — подчеркнул парламентарий.

Константин Толкачев отметил важность сохранения финансирования проекта «Городская среда» в прежних объемах на следующий год.

«Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев заявил о том, что уже даны необходимые поручения. Для нас это очень важно. Потому что Башкортостан — второй, после Краснодарского края, по количеству средств, выделенных на реализацию этого проекта», — рассказал председатель Госсобрания республики.

Интересной, по мнению спикера регионального парламента, представляется идея о создании стандартов в развитии городов. Для республики это актуально, так как более 60 процентов населения живет в условиях городской среды. Развитие этой среды — стратегическое направление для региона.

«На форуме большое внимание было уделено проблемам развития малых городов. У нас в России их 1033. Это города с населением не более 370 тысяч человек, — рассказал Константин Толкачев. — Акцент раньше делался на большие города. Дефицит средств не позволял нам уделять необходимое внимание небольшим муниципалитетам. В то же время значительная часть населения проживает именно здесь».

Секретарь Башкортостанского отделения партии отметил, что Правительство отказалось от той градостроительной политики, которая у нас доминировала последнее время, когда вокруг предприятий строились спальные районы. Сейчас каждый город должен иметь свое лицо, быть красивым, комфортным, удобным для жизни.

В Краснодаре завершил работу форум «Городская среда». Делегацию Башкортостана возглавлял спикер регионального парламента Константин Толкачев. Своим опытом реализации проекта поделились мэр Уфы Ирек Ялалов, представители администраций городов Белорецк, Нефтекамск, Министерства ЖКХ. В форуме принимают участие около тысячи человек из всех 85 регионов страны.