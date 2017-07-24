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В Башкирии благоустроят территории 11 родников

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии благоустроят территории 11 родников Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии благоустроят территории 11 родников Фото: Минэкологии РБ

УФА, 24 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане благоустроят территории 11 родников вместо ранее заявленных восьми.

Родники находятся в следующих населенных пунктах: д. Уракаево Кугарчинского района; с. Мурсалимкино Салаватского района; с. Нижнекарышево Балтачевского района; д. Новосафарово Мишкинского района; с. Ермолкино Белебеевского района; д. Абдуллино Караидельского района; с. Ялгыз-Нарат Татышлинского района; д. Кирдасово Абзелиловского района; с. Музяк Краснокамского района; д. Нижнеидрисово Баймакского района; д. Воздвиженка Хайбуллинского района.

Обустройство территорий финансируется из регионального бюджета в рамках государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». На эти цели направят более миллиона рублей, сообщили в Министерстве природопользования и экологии РБ.

«Расширение перечня обустраиваемых родников стало возможным в связи с перераспределением финансирования в сторону его увеличения», — пояснил начальник отдела ведомства Эдуард Нагаев.

За последние десять лет в Башкортостане новую жизнь обрели порядка 70 родников.

Теги: благоустройство родников
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