Вузы Башкирии: каких специалистов готовили и куда распределяли выпускников Фото: Книжная палата РБ Вузы Башкирии: каких специалистов готовили и куда распределяли выпускников Фото: Книжная палата РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Об особенностях приeма в высшие учебные заведения республики и образовательном уровне абитуриентов рассказала газета «Красная Башкирия» в июле 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Все институты сейчас развернули подготовку к приему новых студентов, — информировало издание. — Кроме объявления условий приема через газеты, по радио, практиковались беседы и лекции среди учащихся средних школ».

В 1940 году дневное отделение Башкирского педагогического института готовилось принять 300 человек. Еще 60 человек могли поступить на вечернее отделение вуза. Абитуриентов ждали факультеты языка и литературы, истории, физико-математический, естествознания и географии.

Учительский институт набирал 30 человек на башкирское отделение языка и литературы. Всего здесь обучалось 240 студентов.

В Башкирском медицинском институте, готовящем врачей-лечебников для работы в амбулаториях, больницах и поликлиниках, было намечено принять 300 первокурсников.

Самое молодое на тот момент высшее учебное заведение республики — Уфимский институт иностранных языков готовил преподавателей немецкого, английского, французского языков. В 1940-41 учебном году вуз планировал принять 120 человек.

Для абитуриентов Башкирского сельскохозяйственного института было подготовлено 150 мест. Директор агровуза рассказал изданию, что «в последние годы резко повысился образовательный уровень принимаемых. Увеличился приток молодежи в сельскохозяйственные учебные заведения». Библиотека этого института насчитывала 50 тысяч томов научной и учебной литературы. Были хорошо оборудованы кафедры и кабинеты.

В 1940 году высшие учебные заведения республики окончили 644 человека. По нарядам союзных наркоматов выпускники башкирских вузов были направлены работать в Таджикистан, Сибирь, Калмыкию. Часть из них осталась работать в республике.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.