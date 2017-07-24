Белорецк одновременно реализует два федеральных проекта по благоустройству Фото: Олег Яровиков Белорецк одновременно реализует два федеральных проекта по благоустройству Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Белорецке реализуются одновременно два федеральных проекта по благоустройству. Это «Городская среда» и «Парки малых городов». Масштабные работы уже начаты, рассказал на форуме «Городская среда» в Краснодаре глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов.

«Приятно, что непосредственно сами жители, сами собственники многоквартирных домов принимают в реализации проектов активное участие. Мы прежде всего опирались на те заявки, которые предлагали сами жители через управляющие компании, — рассказал Владислав Миронов. — Инициативы были рассмотрены на общественной комиссии при администрации района, и сегодня благоустройство уже началось».

По мнению главы муниципалитета, в рамках проекта преобразятся дворовые территории. Только в Белорецке будут облагорожены 22 дворовые территории с общим охватом 41 многоквартирного дома.

«Это большая работа, но, несмотря на ее масштабность, мы завершим ее до 15 сентября текущего года, — сообщил представитель Белорецка. — Надеемся, что в рамках продолжения федеральной программы мы и следующие годы будем получать финансирование, чтобы делать жизнь наших жителей комфортной».

Владислав Миронов рассказал, что люди с воодушевлением восприняли известие о включении Белорецка в проект «Парки малых городов».

«У нас есть городской парк, который был разбит в далекие 60-70-е годы прошлого века, и сегодня мы намерены превратить его в современный комфортный объект отдыха для горожан».

Глава муниципалитета пояснил, что местные власти надеются привлечь к проекту и бизнес-структуры. Речь идет о размещении на территории парка развлекательных объектов, точек питания, детских аттракционов.

Всего в Белорецке по проекту «Городская среда» в нынешнем году будут благоустроены дворы 40 многоквартирных домов. На эти цели направлено около 21,6 млн рублей. В рамках проекта будут также благоустроены сквер имени Ленина и сквер, пролегающий между улицами Пушкина и Крупской. На реконструкцию данных общественных территорий направят еще около 10,8 млн рублей.