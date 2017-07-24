Башкирия претендует на участие в федеральном проекте по поддержке занятости Фото: Олег Яровиков Башкирия претендует на участие в федеральном проекте по поддержке занятости Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республика Башкортостан направила в Минэкономразвития России заявку на участие в реализации приоритетной федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В случае отбора Башкортостана в состав пилотных регионов будет заключено соглашение, включающее ряд обязательств региона. В частности, потребуется разработка республиканской программы по повышению производительности труда и поддержке занятости, предусматривающей рост производительности труда на предприятиях.

По итогам первого года реализации программ рост производительности труда на предприятиях должен составить не менее пяти процентов, восьми лет — не менее 30 процентов.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, в программе планируется участие ряда крупных предприятий пищевой, химической промышленности, машиностроения и других отраслей.