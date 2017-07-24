Павел Качкаев: «86% решений по проекту «Городская среда» принимается на общих собраниях граждан» Фото: автор Павел Качкаев: «86% решений по проекту «Городская среда» принимается на общих собраниях граждан» Фото: автор

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители России проявляют очень большую инициативу в реализации проекта «Городская среда». Об этом заявил на форуме «Единой России» в Краснодаре депутат Госдумы от Башкортостана Павел Качкаев. Парламентарий модерирует секцию «Комфортный двор», где обсуждаются современные подходы вовлечения жителей в благоустройство дворов, лучшие практики по благоустройству, а также возможности комплексного благоустройства жилых районов и существующие при этом ограничения.

«Сегодня практически 86% решений принимается на общих собраниях, причем в открытой форме. Очень мало идет голосование по подписям в закрытой форме», — отметил Павел Качкаев.

Депутат рассказал, что в этом году будет принята программа по комфортной городской среде на 2018 -2022 годы. Законодатели также определят общие правила благоустройства во всех муниципалитетах нашей страны.

«Основные моменты, которые мы должны обсудить на этих площадках, – это сложносоставные дворы, где несколько многоквартирных домов и управляющих компаний. У нас есть дворы, где дворовая территория имеет разную собственность: и муниципальную, и частную. У нас есть вопросы по передаче детских, спортивных площадок, парковок в общедолевую собственность граждан, — рассказал журналистам Павел Качкаев. – Все это мы должны сегодня обсудить и решить эти вопросы, чтобы они были учтены в пятилетней программе, которую мы будем принимать. Тем самым немалые деньги, которые, я надеюсь, будут выделяться субъектам на эту программу, наиболее эффективно использовались».

В Краснодаре сегодня открылся форум «Единой России» «Городская среда», посвященный вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны. Делегацию Башкортостана возглавил спикер регионального парламента Константин Толкачев. Своим опытом реализации проекта поделятся представители администрации Уфы, городов Белорецк, Нефтекамск, Министерства ЖКХ. В форуме принимают участие около тысячи человек из 85 регионов страны: эксперты, координаторы федеральных партпроектов «Единой России», депутаты Госдумы, представители Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, главы администраций муниципалитетов.