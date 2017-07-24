В соцсети появились фотографии с места гибели семьи Надыргуловых в Башкирии Фото: https://vk.com/str_za_rulem



В соцсети появились фотографии с места гибели семьи Надыргуловых в Башкирии Фото: https://vk.com/str_za_rulem

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места гибели семьи Надыргуловых. Автомобиль с тремя пассажирами — супругами и маленьким сыном — упал в реку Таналык в Хайбуллинском районе.

Как сообщало агентство «Башинформ», предположительная причина смерти — утопление. Оставшиеся без родителей четверо малолетних детей, 2009-2013 годов рождения, по инициативе следователя были определены в детские и лечебные учреждения. Следственный комитет по Башкортостану проводит доследственную проверку.

Накануне вечером в группе «Подслушано Акъяр» администратор объявил сбор средства для семьи Надыргуловых. Решение мотивировано тем, что в группу стали поступать многочисленные предложения неравнодушных граждан о материальной помощи детям.