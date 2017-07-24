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24 июля Понедельник

Уфа   °

Понижающий коэффициент имущественного налога за 2016 год составит 0,4

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Понижающий коэффициент при расчете имущественного налога за 2016 год составит 0,4, сообщили в УФНС по РБ. За предыдущий год применялся коэффициент 0,2. В налоговом ведомстве напоминают, что граждане могут самостоятельно рассчитать налог на имущество, используя сервисы-калькуляторы на сайте ФНС, базы которого содержат новые результаты кадастровой оценки земель и недвижимости.

Уточнить кадастровую стоимость можно на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» либо заказать в МФЦ справку, которая выдается бесплатно в течение пяти дней.

На днях ФНС начинает централизованную рассылку квитанций и завершит ее до 1 ноября. Срок уплаты имущественных налогов заканчивается 1 декабря.

Теги: налоги, имущество, УФНС
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