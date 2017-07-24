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24 июля Понедельник

Уфа   °

Известный турист и видеоблогер впервые провел онлайн-трансляцию в горах Белорецкого района

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ОБЩЕСТВО

Известный турист и видеоблогер впервые провел онлайн-трансляцию в горах Белорецкого района

Фото: Мегафон

Известный турист и видеоблогер впервые провел онлайн-трансляцию в горах Белорецкого района

Фото: Мегафон

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Денис Доропей — видеоблогер, основатель проекта Rutrail, цель которого — возродить культуру маркированных троп в России и создать удобную онлайн-базу туристских маршрутов, впервые провел стрим-трансляцию в своем видеоблоге с горы Малиновой Белорецкого района с помощью быстрого мобильного интернета МегаФона.

Во время своей поездки в Башкортостан Денис обсудил вопросы развития культурно-просветительского туризма в республике, перспективы Большой Южноуральской тропы в Белорецке с председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Вячеславом Гилязитдиновым.

Во время экскурсии по Белорецку в преддверии юбилея города, блогер посетил именную базовую станцию c поддержкой сети LTE-Advanced МегаФона, названную в честь Ивана Твердышева, основателя Белорецкого металлургического завода, а по сути основателя города. По приглашению администрации города блогер побывал в краеведческом музее, провел онлайн-трансляцию с главной достопримечательности города — столетней водонапорной башни и оценил высокие скорости работы мобильного интернета МегаФона в центре Белорецка.

Основными задачами Дениса Доропея во время поездки в Белорецкий район были маркировка участка туристского маршрута Отнурок — Малиновая, и рассказ о нем в блоге с помощью онлайн-трансляции прямо с вершины горы.

Осуществить задуманное прямо на горе с высоким качеством передачи изображения помог смартфон видеоблогера, поддерживающий сеть 4G МегаФона. Его трансляции посмотрели несколько тысяч человек.

«Это мой первый походный стрим, не из квартиры, а прямо с горы, с вершины Малиновая-3. Для интернета я просто использовал свою симку МегаФона, понятно, что в городе быстрая связь. А вот тут с 4G в горах скорость ядерная, и не только для трансляции, можно, например, посмотреть сериал или любимого ютюбера», — поделился впечатлениями Денис Доропей.

Теги: МегаФон
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