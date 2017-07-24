В московском парке «Коломенское» прошел Сабантуй-2017 Фото: Гульчачак Ханнанова





















В московском парке «Коломенское» прошел Сабантуй-2017 Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В одном из красивейших уголков Москвы, в музее-заповеднике «Коломенское», прошел московский общегородской праздник «Сабантуй-2017». Его организаторами выступили Башкортостан и Татарстан при поддержке Правительства Москвы. Колоритный праздник подарил представителям многотысячной татаро-башкирской диаспоры в Москве незабываемую встречу с родным краем, а тем, кто впервые знакомится с ним — самое живое представление о богатых национальных традициях Урало-Поволжья.

За последние два десятка лет Сабантуй — а именно столько его отмечают в столице — превратился в общий праздник, любимый многими москвичами независимо от национальности, и стал символом единения всех народов, живущих в Москве. Парк «Коломенское» уже шестой год подряд стал местом проведения праздника и все последние годы неизменно собирал рекордное количество — от 100 до 150 тысяч москвичей и гостей города. В этом году музей-заповедник, раскинувшийся на огромной территории на живописном берегу Москва-реки, вновь собрал тысячи посетителей, а самым востребованным стал башкирский этнографический уголок парка на набережной, в котором расположилась стилизованная башкирская деревня.

Делегацию от Башкортостана на празднике возглавлял полномочный представитель РБ при Президенте РФ — заместитель премьер-министра Правительства РБ Артур Шайнуров. На церемонии открытия сабантуя он зачитал приветственное слово от имени главы республики Рустэма Хамитова. В официальной церемонии открытия московского сабантуя приняли также участие заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, председатель Государственного совета Татарстана Фарит Мухаметшин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, руководители Южного административного округа Москвы, города Набережные Челны, Стерлитамакского и Мелеузовского района Башкортостана — именно эти районы обеспечили в Москве колоритную программу сабантуя, развернули в музее-заповеднике этнографическую деревню, юрты, уголки, отражающие народные ремесла, особенности национальных костюмов, уникальных национальных продуктов.

Праздник в «Коломенском» шел с 11 часов утра до позднего вечера. Весь день на нем звучали национальные песни и пляски, раскинулась ярмарка с уникальными национальными сувенирами и продуктами, не было отбоя от желающих принять участие в народных играх и соревнованиях, в частности, по национальной борьбе куреш. Тут было за что побороться — как и ранее, был учрежден суперприз Главы Башкортостана Рустэма Хамитова для победителя соревнований по борьбе на поясах — автомобиль «Lada». Его обладателем в весе более 85 кг стал 24-летний Ильшат Нуриманов, прибывший на московский сабантуй из Нижегородской области.

Как рассказал главный режиссер башкирской программы сабантуя Ильшат Фахертдинов, в концертах, проходивших по всему парку на нескольких сценах, приняли участие лучшие мастера искусств Москвы, Татарстана и Башкортостана, в том числе из Уфы — ансамбль имени Файзи Гаскарова, народные артисты республики Артур Туктагулов, Римма Амангильдина, группа «Караван», Диана Ишниязова, фольклорные коллективы Мелеузовского района, самодеятельные артисты Башкирского культурного центра Москвы «Ак тирма». Настоящей «звездой» не только главных концертов праздника, но и вечерней молодежной дискотечной программы стал искрометный исполнитель из Уфы Зайнетдин.

Как сообщила руководитель пресс-центра Полномочного представительства РБ при Президенте РФ Гульчачак Ханнанова, особенностью сабантуя в этом году стала впервые прошедшая на реке праздничная регата на шестивесельных шлюпках. Одним из заметных событий на празднике стало также торжественное вручение Азату Абдуллину, проживающему много лет в Москве башкирскому писателю и драматургу, почетного звания «Народный писатель Республики Башкортостан».

По словам Артура Шайнурова, с каждым годом Сабантуй в Москве расширяет свои границы, а число его посетителей растет — как и число желающих приобщить своих детей к народным традициям, сохранить или восстановить духовную связь с родными корнями. «Сабантуи традиционно несут в народ идеи добра и мира, помогают сохранять культурное наследие разных народов и поддерживать в людях чувство патриотизма», — считает он.