В Башкирии по вине пьяного водителя погибла пассажирка «Лады Гранты» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии по вине пьяного водителя погибла пассажирка «Лады Гранты» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкортостана вечером 23 июля произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. В пресс-службе Госавтоинспекции по РБ сообщили, что на третьем километре трассы Белорецк — Сосновка — Уткалево 49-летний житель Межгорья ехал за рулем автомобиля «Лада Гранта» со стороны Белорецка в направлении села Сосновка.

Предположительно, на спуске с правым поворотом мужчина не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии 52-летняя пассажирка из Межгорья погибла на месте. Водитель не пострадал.