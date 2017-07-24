В Башкирии нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкортостана накануне днем на улице Мубарякова села Серменево произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, нетрезвый 34-летний местный житель возвращался домой из магазина на «Шевроле Ланос». На дороге он сбил 60-летнюю односельчанку.

Пенсионерка от полученных травм скончалась по пути в медучреждение. По словам водителя, женщина шла по краю проезжей части, а потом внезапно выбежала на дорогу.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и даются полезные советы автолюбителям.