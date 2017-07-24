В Москве завершился первый этап международного арт-проекта «Вдоль Великого Шелкового пути» Фото: Гульчачак Ханнанова





















В Москве завершился первый этап международного арт-проекта «Вдоль Великого Шелкового пути» Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Москве завершился первый этап уникального международного арт-проекта «Вдоль Великого Шелкового пути». Он объединил более ста художников из трех стран — Италии, Китая и России. Россию в проекте представляют около 50 художников из Республики Башкортостан.

Проект стартовал в начале июня в Москве и с большим успехом прошел в столице сразу на трех площадках — в художественной галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы», в арт-клубе Artime на Кузнецком мосту и в выставочном зале Imperium Group в гостинице «Космос» на ВДНХ. За месяц выставки посетили тысячи москвичей и гостей столицы. Коллекция из более чем 220 работ художников, исполненных в самых разных стилях, представила московскому зрителю не только три страны, но и три совершенно разных взгляда на мир.

Организаторами проекта выступили Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ, итальянская культурная Ассоциация Qualitaly и Всемирная Федерация китайской живописи и каллиграфии. В Москве проект поддержали Департамент культуры города Москвы, объединение «Выставочные залы Москвы», землячество Башкортостана. Куратор проекта со стороны Башкортостана — член Международной Ассоциации ЮНЕСКО, уфимская художница Раушания Бадретдинова, со стороны Италии — президент культурной Ассоциации QUALITALY Массимилиано Панеро.

Выставки в столице, завершившиеся на этой неделе, в течение целого месяца сопровождались самыми разными культурными акциями — концертами, мастер-классами художников, лекциями об искусстве, показами фильмов режиссеров из Башкортостана, показом оригинальных авторских коллекций одежды, созданных по мотивам сюжетов демонстрируемых картин.

В выставочном зале «Imperium Group» в Москве состоялся благотворительный аукцион. На него художники трех стран представили свои работы с тем, чтобы передать выручку от их продажи в фонд помощи детям-инвалидам, в частности, в благотворительный образовательный фонд «Мархамат». Почетными гостями аукциона стали председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев, художники из России, Италии, Бельгии, московские артисты театра и кино, представители столичного бизнеса.

От продажи картин художникам удалось выручить и передать в фонд «Мархамат» 60 тысяч рублей. Остальные картины — а это около двух десятков работ — участники международного проекта решили передать в дар фонду «Мархамат», для реализации на других мероприятиях и передачи вырученных средств детям.

Партнер проекта — московская группа компаний «Imperium group» — предоставила в дар детям республики медицинские препараты на сумму 260 тысяч рублей. Сейчас решается, в какие адреса будет направлен этот благотворительный груз. Как рассказал президент «Imperium group» Игорь Минин, участие в арт-проекте «Вдоль Великого Шелкового пути» заинтересовало компанию, поскольку его цель — единение народов, которого сегодня так не хватает в современном мире. Помимо этого проекта, «Imperium group» поддерживает также акцию «Путь мира», проходящую в 2017 году под патронатом Посла доброй воли ЮНЕСКО, известного художника и скульптора Зураба Церетели — это велопробег мира, проходящий через несколько стран, в том числе по территории России.

Проект предполагает проведение серии выставок и культурных акций по маршруту от Европы до Азии — соответственно названию «Вдоль Великого Шелкового пути». Этот древний маршрут, проходивший когда-то и по территории нынешнего Поволжья, впервые соединил Запад и Восток во II веке до н.э., а сегодня возрождается в виде скоростной автотрассы «Европа — Западный Китай». По территории Башкортостана, соединяющего Европу с Азией, она пройдет от границы с Татарстаном, от села Бавлы до Кумертау.

«Возрождаемый Великий Шелковый путь — это наш завтрашний день, и его невозможно представить без взаимного понимания, взаимопроникновения культур разных народов, живущих вдоль этого маршрута. А искусство — это инструмент, помогающий понять друг друга без перевода. Поэтому наши выставки — своего рода акт «народной дипломатии», — говорит одна из соорганизаторов проекта в Москве, руководитель пресс-центра Полномочного представительства РБ при Президенте РФ Гульчачак Ханнанова.

Проект, рассчитанный как минимум на год, тем временем, продолжается. Следующий его этап планируется открыть ко Дню республики в октябре в Санкт-Петербурге, где ценители искусства также увидят работы художников трех стран, в том числе и башкирских. Затем предполагается провести международные выставки в Италии и Китае.