Константин Толкачев возглавил делегацию единороссов на форуме «Городская среда» в Краснодаре

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Краснодаре начал работу форум «Единой России» «Городская среда», посвященный вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны. Делегацию Башкортостана возглавил спикер регионального парламента Константин Толкачев. Своим опытом реализации проекта поделятся представители администрации Уфы, городов Белорецк, Нефтекамск, Министерства ЖКХ. В форуме принимают участие около тысячи человек из всех 85 регионов страны: эксперты, координаторы федеральных партпроектов «Единой России», направленных на благоустройство городской среды, депутаты Госдумы, представители Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, главы администраций муниципалитетов.

В первой половине дня участники обсудят успехи и проблемы проекта в формате четырех дискуссионных площадок. Пленарное заседание под руководством Дмитрия Медведева состоится во второй половине дня. По его итогам будет принята резолюция.

Представители Башкирии участвуют в работе всех четырех площадках. На секции «Комфортный двор» обсуждаются современные подходы вовлечения жителей в благоустройство двора, лучшие практики по благоустройству, а также возможности комплексного благоустройства жилых районов и существующие при этом ограничения. Модерирует ее — координатор партпроекта «Единой России» «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы от Башкортостана Павел Качкаев.

Площадка «Городские общественные пространства» посвящена вопросам вовлечения представителей жителей и бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства.

На площадке «Благоустройство малых городов» рассматривается специфика малых городов при реализации проектов развития городской среды, в первую очередь в части функционального наполнения общественных пространств, а также возможность увеличения федеральной поддержки для благоустройства мест массового отдыха (парков, скверов) в малых городах. Свой опыт в рамках секции представят мэры Белорецка и Нефтекамска.

Дискуссию на четвертой площадке «Городская среда: стандарты и индекс качества» будут вести член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышов и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Участники обсудят формирование Стратегии городского развития до 2025 года, увеличение федеральной финансовой поддержки партпроекта «Единой России» «Городская среда», создание системы мониторинга состояния качества городской среды каждого муниципального образования.

В декабре 2016 года Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о запуске новых партпроектов, среди которых «Парки малых городов» и «Городская среда». Оба партпроекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий.