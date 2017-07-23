В Кумертау займутся производством гипса Фото: Минэкономразвития РБ
В Кумертау займутся производством гипса
В Кумертау займутся производством гипса Фото: Минэкономразвития РБ
УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Минэкономразвития Башкортостана, администрация моногорода Кумертау и компания «Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат» подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау».
Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, целью инвестиционного проекта является строительство установки по переработке отсева дробления гипсового камня и производства из него молотого гипса.
Реализация этого проекта предусматривает освоение порядка 10 млн рублей инвестиций и создание 28 новых рабочих мест.