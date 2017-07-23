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23 июля Воскресенье

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«Уфа» - «Спартак»: жаркое воскресенье на уфимской траве

СПОРТ

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 23 июля, в Уфе на стадионе «Нефтяник» пройдёт интереснейший матч второго тура чемпионата России в футбольной Премьер-лиге. Домашнюю серию игр в четвёртом для себя сезоне в высшем обществе «Уфа» начинает сразу же против чемпиона — московского «Спартака».

Москвичи потеряли очки в первом же туре, упустив победу в Химках против земляков из вернувшегося из ФНЛ «Динамо» — 2:2.

Уфимцы рационально начали чемпионат и в Питере обыграли новичка — Ленинградский «Тосно» — 1:0.

Во втором туре три команды одержали ещё по одной своей победе, показывая пока максимум, — московский «Локомотив», питерский «Зенит» и «Краснодар».

Есть теоретические шансы присоединиться к лидирующей тройке и «Уфе», если она найдёт в себе ресурсы обыграть чемпиона. Начало поединка в 17 часов (15:00 мск).

Теги: Футбол, РФПЛ
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