В Башкирии супруги Надыргуловы и их двухлетний сын найдены мёртвыми Фото: соцсети В Башкирии супруги Надыргуловы и их двухлетний сын найдены мёртвыми Фото: соцсети

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане супруги Надыргуловы и их двухлетний сын найдены мёртвыми. Без родителей остались четверо несовершеннолетних детей. Информация об их гибели появилась сразу в нескольких группах в социальных сетях.

По предварительным данным, автомобиль с погибшими был обнаружен в реке Таналык около села Новый Зирган, в 11 км от села Акъяр. Предположительно, водитель не справился с управлением на автодороге.

Как сообщалось ранее, семья 17 июля на «Шевроле Ланос» выехала на природу в сторону реки Таналык и пропала. Они проживали в селе Акъяр на улице Новой, в Хайбуллинском районе. В поисках пропавших без вести членов семьи были задействованы полицейские, местные жители и волонтеры.