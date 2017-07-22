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22 июля Суббота

Уфа   °

В Уфе участники автопробега «Большая Россия» рассказали о миссии крестного хода

ОБЩЕСТВО

В Уфе участники автопробега «Большая Россия» рассказали о миссии крестного хода

Фото: автор

В Уфе участники автопробега «Большая Россия» рассказали о миссии крестного хода

Фото: автор

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 22 июля прошла встреча участников автомобильного крестного хода «Большая Россия». Прибывшие в столицу республики на пяти машинах активисты из Магадана, Москвы, Хабаровска, Златоуста Екатеринбурга, а также присоединившиеся к ним представители Башкортостана рассказали о миссии, обозначили основные задачи грандиозного крестного автопробега. После встречи активисты совершили экскурсию по выставке «Россия — моя история».

«Масштабное мероприятие, — заявили организаторы, — направлено на объединение патриотических сил, укрепление духовных ценностей и православных традиций, на выражение народной поддержки Владимиру Путину и на сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса».

Специально для крестного автопробега была написана икона «Державный Покров Божьей Матери». Это список (копия) иконы Казанская икона Божьей матери с изображением нижегородского ополчения во главе с Мининым и Пожарским. Она была создана в Башкортостане. Список написали мастера артели «Уфимский иконостас». Освятили икону в Москве. Участники крестного хода взяли с собой 350 списков. По дороге они отдают их представителям регионов, общественным и патриотическим организациям. В Уфе автомобили пополнятся еще 200 списками.

Позади более 20 городов. Среди них — Иркутск Чита, Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Петропавловск (Казахстан). Впереди Стерлитамак, Оренбург, Казань, Грозный, затем Крым.

По словам священнослужителей, участники крестного хода оказывались в городах в главные церковные праздники. Это не случайно, так как у мероприятия есть Божье благословение. Важно, чтобы крестный ход завершил свое победоносное шествие в назначенные сроки и воплотил задуманное.

Как сообщалось ранее, участники автомобильного крестного хода прибыли в столицу Башкортостана 21 июля. В этот день состоялась торжественная встреча иконы в Кафедральном соборе Рождества Богородицы. Она будет находиться в храме два дня — до 23 июля.

Автопробег стартовал 12 июня в Магадане. Крестный ход пройдет через всю страну и охватит более 70 городов в России, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Конечным пунктом станет Москва. Икону Казанской Божьей Матери «Державный покров» активисты планируют подарить Президенту России на день рождения.

Теги: крестный ход, автопробег
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