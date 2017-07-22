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22 июля Суббота

Уфа   °

В уфимском парке Якутова появятся антивандальные светильники и новая детская игровая зона

ОБЩЕСТВО

В уфимском парке Якутова появятся антивандальные светильники и новая детская игровая зона

Фото: автор

В уфимском парке Якутова появятся антивандальные светильники и новая детская игровая зона

Фото: автор

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском парке имени Якутова продолжается реконструкция. Сотрудники Управления по содержанию и благоустройству Советского района накануне установили подпорною стенку на участке железной дороги рядом с озером Солдатское. Конструкция позволит удержать грунт насыпных откосов от разрушений.

В информационно-аналитическом отделе администрации Советского района сообщили, что ведется подготовка площадки под детскую игровую зону, укладывается экоплитка, брусчатка. Продолжаются работы по обустройству газонов. Ремонтируется центральная архитектурная композиция, где расположен Вечный огонь. В скором времени озеро Солдатское осветят антивандальные светильники.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году в центральном парке города были реконструированы пешеходные дорожки, обустроена велодорожка протяженностью 1500 метров, полностью обновлена береговая линия озера, высажены деревья, уложен газон, обустроены клумбы и цветники.

Теги: парк, отдых, реконструкция
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