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22 июля Суббота

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В Башкирии потеплеет до +30 градусов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии потеплеет до +30 градусов Фото: автор

В Башкирии потеплеет до +30 градусов Фото: автор

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в субботу, 22 июля, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных. Ожидаются грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +21, +26 градусов, по югу до +30.

В воскресенье, 23 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер западный умеренный, при грозе порывистый. Столбики термометров ночью покажут 10-15, днем 20-25, по югу республики до 28.

В понедельник, 24 июля, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных северных и западных районах до умеренных, грозы. Ветер западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25, по югу республики до 28. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теги: погода
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