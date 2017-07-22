Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись «Богдан» и «Лифан» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись «Богдан» и «Лифан» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 22 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкортостана днем 21 июля на 222 км трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 49-летний местный житель за рулем «Богдан-2110», предположительно, выезжая на главную дорогу, не уступил «Лифану», который ехал со стороны Стерлитамака в направлении Магнитогорска.

В результате автоаварии 32-летний водитель иномарки из Учалов с травмами был доставлен в больницу. Вместе с ним госпитализированы две женщины, 41 и 42 лет. Еще одна пассажирка «Лифана», 68-летняя пенсионерка из Учалов, с травмами была также доставлена в больницу, где вечером скончалась.