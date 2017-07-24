Сегодня в уфимском детском саду презентуют тактильную дорожку для детей-инвалидов

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УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня, 24 июля, в уфимском детском саду №225 состоится торжественная презентация тактильной дорожки для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Дорожки с отличающейся по тактильным ощущениям поверхностью созданы на средства неравнодушных граждан. Краудфандинговый проект по сбору денег «Маленький шаг детей — большой шаг для нас!» инициировал Центр социальных технологий «Ломая барьеры».

За 30 дней было собрано 47 тысяч рублей. Материалами для дорожки послужили морские камни, пробки, пуговицы, спилы деревьев, стеклярусы и другие предметы. Морские камни уфимцы привозили с летнего отдыха из Сочи, Анапы и Батуми, камни-голыши — из Учалинского и Уфимского районов.

Тактильные дорожки создаются для имитации ходьбы по пересеченной местности и производят доказанный терапевтический эффект: помогают развитию моторики и профилактике плоскостопия детям с ограничениями.