Неделя глазами СМИ: форум в Киргизии, борец с коррупцией попался на взятке и под угрозой карстовых провалов Фото: пресс-служба президента Киргизии Неделя глазами СМИ: форум в Киргизии, борец с коррупцией попался на взятке и под угрозой карстовых провалов Фото: пресс-служба президента Киргизии

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Семья и Минтруд

18 июля на заседании в Правительстве РБ предложили создать в рамках регионального Минтруда отдельное управление, которое будет заниматься межведомственным взаимодействием по вопросам демографии и семейной политики. «Предлагаю определить наше министерство координирующим органом по реализации семейной политики, наделив его соответствующими полномочиями», — сказала руководитель Минтруда РБ. Это стало ответом на поручение главы республики Рустэма Хамитова о создании в регионе министерства семьи, сообщил «Башинформ».

В 2017 году на поддержку семей, в которых появляется первый ребенок, повышение качества жизни многодетных и студенческих семей с детьми и другие меры из бюджета республики потребуется выделить дополнительно 168,5 млн рублей, в дальнейшем — 669,4 млн рублей ежегодно.

Форум в Киргизии

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов с официальной делегацией посетил Киргизию, где состоялся международный форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи». На форуме обсуждались результаты научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов Евразии, на основе общих алтайских языковых, этногенетических и историко-культурных связей, сообщил «Башинформ».

В приветственном слове президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отметил важное значение этого форума и назвал Алтай «одной из колыбелей человеческой цивилизации». В рамках форума прошла презентация киргизского эпоса «Манас», переведенного на башкирский язык, и открытие экспозиции «Алтайское кочевье» в Центре кочевой цивилизации в Иссык-Кульской области.

Выступая на форуме, Рустэм Хамитов сказал о духовном родстве народов алтайской языковой семьи, в том числе башкир и киргизов. «Давайте и дальше понимать друг друга без переводчиков, дружить и общаться так же искренне, как мы делаем это сейчас, претворять в жизнь важные экономические и гуманитарные проекты, работать на благо наших стран», — отметил он. На рабочей встрече Рустэм Хамитов и Алмазбек Атамбаев обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Под угрозой карстовых провалов

В Уфе ученые института «БашНИИстрой» выяснили территории, которые находятся под угрозой карстовых провалов. Дома, расположенные на местности, ограниченной улицами Интернациональной, Вологодской, Богдана Хмельницкого и Орджоникидзе, находятся в опасности. К таким выводам пришли ученые. Комплексная проверка проводилась на протяжении семи месяцев, сообщил телеканал «Вся Уфа».

«Территория, ограниченная улицами Вологодской, Орджоникидзе, Хмельницкого и Интернациональной, — она вся в этом плане достаточно опасна. Это порядка 20 существующих зданий», — прокомментировал сотрудник института. В ноябре прошлого года во дворе дома на Интернациональной под землю провалился автомобиль.

ПДД изменились

Утверждены изменения в Правила дорожного движения. Введены новые дорожные знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак «Экологический класс транспортного средства», новые термины. Появятся обозначения мест зарядки электромобилей и парковочных мест для них. Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» предусматривают их использование при разделении проезжей части. В определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути». Нововведения запрещают маршруткам останавливаться вне остановок. Велосипедистам с детьми до 14 лет разрешили ездить по тротуарам. Ранее вступили в силу новые правила перевозки детей, сообщил «Башинформ».

Майор-миллионер утратил доверие

Замначальника антикоррупционного отдела МВД по РБ уволили за утрату доверия. В ходе проверки выявилось, что имущество, принадлежавшее полицейскому, не соответствовало размеру его доходов. За два года служащий обзавёлся тремя квартирами, жилым домом, участками, дорогим автомобилем, при годовом доходе семьи в 1,5 млн рублей, сообщил телеканал БСТ. Доказать законность нажитого имущества 35-летний майор не смог. Приказ об увольнении подписал министр МВД по РБ Роман Деев.

Подросткам нашли работу

Более шести тысяч подростков нашли подработку на лето, воспользовавшись услугами центров занятости. С начала текущего года на подработку устроились свыше 11 тысяч молодых людей, сообщила «Молодежная газета». Число вакансий для несовершеннолетних сейчас составляет 2,3 тысячи. Чаще всего учащиеся благоустраивают территории и занимаются мелким строительным ремонтом. Работу для несовершеннолетних предоставляют также организации по дорожному хозяйству и ЖКХ.

Борца с коррупцией задержали при получении крупной взятки

В Уфе при получении взятки в 850 тысяч рублей задержали 31-летнего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции транспортной полиции. СКР по РБ возбудил уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В июле текущего года транспортные полицейские задержали судно, принадлежащее «Речному порту — Уфа». Плавсредство перевозило дизтопливо без лицензии. Зная, что из-за простоя владельцы понесут убытки, полицейские потребовали от начальника службы безопасности порта взятку в 1 млн рублей. Сотрудники УФСБ по РБ задержали оперуполномоченного при передаче денег, сообщил РБК-Уфа.

Стало проще приобретать жилье

В программу жилстройсбережений в Башкортостане внесены изменения. Теперь у участников программы появились дополнительные возможности по улучшению жилищных условий: приобретение жилья не только на первичном и вторичном рынках, но и доли в них. Также средствами жилстройсбережений можно погасить ранее взятую ипотеку. Упрощена процедура продления денежных накоплений, сообщил «Башинформ». Программа жилстройсбережений реализуется в РБ с 2014 года. Граждане копят средства в банке-участнике проекта три-шесть лет. К ежемесячному взносу прибавляется бюджетная премия в 30% от взноса. После окончания накопления участник программы может оформить кредит под 6-7%.

Новый вице-мэр по финансам

Новым заместителем главы администрации Уфы — начальником финансового управления назначена Гульнара Валиева, ранее работавшая на аналогичной должности в Стерлитамаке. Перед ней поставлена задача формирования нового бюджета, от которого зависит благополучие Уфы в 2018 году. Место замглавы по экономике в уфимской мэрии освободилось весной 2016 года, после того как УФСБ по подозрению в мошенничестве задержало Ильдара Хасанова, сообщил РБК-Уфа.

«Системе» отказали

На этой неделе в Уфе продолжилось рассмотрение иска компании «Роснефть» к АФК «Система». 20 июля, во второй день заседания суда ответчик заявил о своих сомнениях по поводу беспристрастности судьи по отношению ко всем участникам процесса, сообщила ГТРК «Башкортостан». По мнению представителей «Роснефти», это ходатайство направлено на затягивание процесса. Арбитражный суд РБ отказал в отводе судьи Ирины Нурисламовой. Она продолжила заседание, в ходе которого «Система» попросила суд в отказе рассмотрения иска, в связи отсутствием у истца полномочий на его подачу. Было заявлено и об истечении срока исковой давности. Ходатайства ответчика суд отклонил. Рассмотрение иска на 170 млрд рублей продолжится 8 августа.

Курортный сбор: пусть платят приезжие

В Башкирии могут ввести курортный сбор. Так называется комиссия, которую будут платить туристы. Новшество экспериментально введут в Крыму, Ставрополье, на Алтае и в Краснодарском крае.

«Система должна быть отлажена таким образом, чтобы сбор платили приезжие туристы, а не сами жители Башкирии», — отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. По мнению чиновника, надо изучить опыт его применения в пилотных регионах, сообщила газета «Башкортостан». 19 июля Госдума в окончательном чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Собирать новый налог начнут с 1 мая 2018 года.

На Кипре задержали бизнесмена, сбежавшего с деньгами дольщиков

На Кипре задержали застройщика, вместе с подельниками укравшего у уфимцев более 300 млн рублей. В 2009 году он и два его компаньона объявили о строительстве жилого дома в Кировском районе Уфы и начали собирать средства с желающих приобрести квартиры. Деньги они получали «наличкой», документации не вели и строительных работ не производили, сообщила газета «Республика Башкортостан». Обман раскрыли и всю троицу посадили под домашний арест. Один из подельников сбежал на Кипр. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Лечение с учетом генетических особенностей

В Уфе откроется медико-генетический центр, о необходимости которого высказывался глава региона Рустэм Хамитов. В Правительстве республики подписано соответствующее распоряжение. Научное учреждение планируется открыть на базе инновационного центра при кафедре генетики и фундаментальной медицины БашГУ. Новый центр сделает доступным для республики и всего Волго-Уральского региона широкий спектр высокотехнологичных молекулярно-генетических методов ранней диагностики и лечения заболеваний. Создание центра позволит перейти к персонализированной медицине, когда лечение подбирается с учетом генетических особенностей пациента, сообщила газета «Вечерняя Уфа».

Учителя получат премии

В Башкортостане 50 лучших учителей башкирского и русского языков получат денежное вознаграждение — по 50 тысяч рублей. Такое постановление подписал премьер-министр Правительства РБ. В конкурсе принял участие 71 учитель-словесник из 46 районов и городов республики, сообщила газета «Кызыл тан».

В деревню — за опытом

В Башкортостане прошел всероссийский семинар «Государственная поддержка малых форм хозяйствования и устойчивое развитие сельских территорий». В республику приехали представители 60 регионов. Участники форума посетили объекты агропромышленного комплекса, социальной и инженерной инфраструктуры в Илишевском, Дюртюлинском, Буздякском и Туймазинском районах. Директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец высоко оценил опыт по развитию села в Башкортостане. Он подчеркнул, что подход, применяемый сейчас в отдаленных сельских населенных пунктах Башкортостана, является «передовым опытом, который мы хотели показать всем регионам в рамках всероссийского семинара». 21 июля в уфимском Конгресс-холле состоялось пленарное заседание агрофорума, сообщил «Башинформ».