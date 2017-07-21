Шрифтом для государственных сайтов может стать RF Sans Фото: Олег Яровиков Шрифтом для государственных сайтов может стать RF Sans Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Для сайтов государственных ведомств создается специальный шрифт. Основным претендентом является RF Sans от московской компании AIC, узнали «Известия». Как пояснили создатели, перед ними стояла задача создать «функциональный шрифт, который бы учитывал как требования государства — большие сложные тексты, длинные названия документов, маленькие экраны новых устройств, так и новые потребности интерфейса — пропорции, контрастность, удобочитаемость». RF Sans разработан для сайтов, документы на нем печатать не предполагается. До апреля 2018 года на новый шрифт должны перейти первые десять государственных интернет-порталов.

«Шрифты, которые нормально работают и на десктопах, и на мобильных устройствах, часто распространяются на платной основе. Для их использования требуется веб-лицензия, при этом оплата зависит от количества просмотров страниц. Если же права принадлежат государству, то шрифтом можно будет пользоваться сколь угодно долго и бесплатно», — объяснили эксперты.

«RF Sans — не замена Times New Roman. Хотя и здесь импортозамещение — вопрос времени. Если официальные ресурсы используют иностранные компоненты, то их могут отключить из-за рубежа. В лучшем случае сайт перестанет работать, а в худшем — будут потеряны данные».

В прошлом году американская компания Monotype Imaging, являющаяся правообладателем таких популярных шрифтов как Arial, Tahoma, Times New Roman, Verdana, из-за антироссийских санкций отказалась продать лицензию на их использование владельцу отечественной операционной системы Astra Linux.