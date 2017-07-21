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21 июля Пятница

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Экомобиль соберет ртутьсодержащие изделия по Уфимскому району

ОБЩЕСТВО / Год экологии

Экомобиль соберет ртутьсодержащие изделия по Уфимскому району Фото: ГУП «Табигат» РБ

Экомобиль соберет ртутьсодержащие изделия по Уфимскому району Фото: ГУП «Табигат» РБ

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

25 июля единственный в Башкортостане передвижной мобильный пункт по сбору отработанных ртутьсодержащих изделий соберет опасные отходы по Уфимскому району.

С 10 до 12 часов экомобиль будет принимать энергосберегающие лампы, градусники и прочие ртутьсодержащие отходы на парковке перед сельсоветом и ДК в селе Михайловка (ул. Ленина, 46).

До 14.30 пункт будет работать в поселке Дмитриевка, на парковке перед парком Победы (ул. Трактовая, 21).

С 15 до 17 часов спецавтомобиль будет ждать жителей Николаевки на парковке перед сельсоветом и ДК (ул. Советская, 25).

В августе экомобиль посетит север республики, охватит райцентры Бураевского, Балтачевского, Мишкинского, Караидельского, Аскинского, Бирского района и город Бирск. В сентябре пункт будет работать на северо-востоке — в Дуванском, Салаватском, Кигинском, Мечетлинском, Белокатайском районах.

График составляется по обращениям граждан из районов республики, звонить можно по телефону (347) 252-03-88.

Проект мобильного пункта реализует ГУП «Табигат» РБ. Основная цель акций — повышение экологической культуры населения, формирование ответственного подхода к обращению с опасными отходами.

Теги: экология, экомобиль, опасные отходы, ртутьсодержащие изделия
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