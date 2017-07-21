Личные подсобные хозяйства должны перерасти в крупные товарные хозяйства - правительство Башкирии Фото: пресс-служба правительства Башкортостана Личные подсобные хозяйства должны перерасти в крупные товарные хозяйства - правительство Башкирии Фото: пресс-служба правительства Башкортостана

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республика считает очень важной реализацию программ, способствующих созданию комфортных условий жизни на селе, а также программ, направленных на постепенное развитие из личных подсобных хозяйств в более крупные товарные хозяйства — такие, как крестьянско-фермерские. Об этом заявил сегодня премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов на проходящем в Уфе III Всероссийском семинаре-совещании, посвященном господдержке малых форм хозяйствования и устойчивому развитию сельских территорий.

«Для нас проведение такого совещания в Башкортостане — большая честь и хорошая возможность продемонстрировать результаты реализации государственной поддержки малых форм хозяйствования и программ по устойчивому развитию сельских территорий в нашей республике. Нам также важно узнать и понять лучший опыт, который есть во многих регионах России», — отметил Рустэм Марданов.

Как подчеркнул в своем выступлении премьер-министр, помимо федеральных субсидий, республика и сама направляет «значительный объем средств на формирование и развитие сельских территорий». Не случайно за последние годы уровень обеспеченности газом, качественной питьевой водой сельчан в регионе заметно возрос, равно как и объемы жилищного строительства на селе.

Рустэм Марданов выразил надежду, что размер получаемой сейчас регионами государственной поддержки останется как минимум на прежнем уровне, поскольку это необходимо для дальнейшего развития села.

Аналогичной точки зрения придерживается и министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

«Программа устойчивого развития сельских территорий стала проводником в реализации социальной политики на селе. Комплексный поток программ позволил не только повысить уровень и качество жизни сельчан, но и снизить темп сокращения численности сельского населения в нашей республике с пяти до двух процентов», — констатировал министр сельского хозяйства Башкортостана.

Между тем, как заметил на совещании в Уфе директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец, всё зависит от первичной власти, от инициативы на местах.

«Как бы министр вам ни рассказывал, что это важно, если вы не возьметесь в ручном режиме и не станете этим заниматься, проектными решениями, — ничего не будет. Берите на свой контроль, — обратился к главам муниципалитетов глава Департамента сельских территорий Минсельхоза России. — Только так можно добиться значительного результата».