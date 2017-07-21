Проблемы образования и культуры в Салаватском районе взяла на контроль приемная Дмитрия Медведева в Уфе

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Салаватском районе Башкортостана прошел выездной прием граждан, организованный региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе. На этот раз проблемы сельчан решал депутат Государственного Собрания республики Наиль Багаутдинов. Вопросы касались в основном жизнедеятельности сельских поселений.

Главы администраций двух сельсоветов района рассказали о необходимости капитального ремонта в общеобразовательной школе села Татарский Малояз и дома культуры села Турналы. По первому вопросу достигнута договоренность с администрацией района о том, что в ближайшее время будет определен наиболее оптимальный вариант, позволяющий решить поставленную заявителем проблему. Для ремонта дома культуры Наиль Багаутдинов посоветовал подготовить заявку на участие в партийном проекте «Местный дом культуры» на следующий календарный год, поскольку перечень объектов, получающих финансирование в нынешнем году, уже сформирован, и реализация проекта началась.

Житель села Аркаулово рассказал депутату Госсобрания о том, какие неудобства пожилые люди и инвалиды данного населенного пункта испытывают при посещении местного почтового отделения, расположенного на верхнем этаже двухэтажного здания. Заявитель отметил, что лестница, ведущая на второй этаж, очень крутая. Чтобы подняться в помещение почтамта, посетителям требуется приложить немало усилий. Пенсионер предложил разместить почтовое отделение на первом этаже, тем более что там, по его утверждению, имеются пустующие кабинеты.