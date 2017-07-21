УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Два уфимских предприятия получили гранты по 20 млн рублей на создание высокотехнологичных проектов. Об этом сообщили в Региональном центре инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства РБ. По итогам II конкурса «Развитие-НТИ» 130 компаний получат гранты на общую сумму 2 млрд рублей. Среди них уфимские предприятия ООО «Строй-Прогресс» и ООО «Биохим-Реагент». Первая разрабатывает интеллектуальную погодозависимую систему управления инфраструктурой, отвечающей за отопление. Вторая создает биотехнологию очистки судовых вод, загрязненных нефтепродуктами.

«Новый продукт позволит снизить перерасход тепла на централизованное отопление в многоквартирных домах и нежилых помещениях. Основное отличие разрабатываемой системы — интеллектуальная балансировка с термостатированием каждого стояка отопления в отдельности. Данное решение позволяет устранить недостатки существующих систем отопления в 95% жилого фонда страны и повысить энергоэффективность централизованного отопления. Автоматизированные узлы управления в настоящий момент являются одним из наиболее экономически выгодных энергосберегающих мероприятий», — сообщила директор ООО «Строй-Прогресс» Татьяна Чанышева.

Конкурс провел Фонд содействия инновациям среди малых инновационных компаний страны.