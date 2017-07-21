Иностранная туристка поцеловала Путина на Арбате Фото: НТВ Иностранная туристка поцеловала Путина на Арбате Фото: НТВ

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Милый инцидент произошел с президентом России после его визита к правозащитнице Людмиле Алексеевой, которую он поздравил с 90-летием. Как сообщают СМИ, Владимир Путин вышел из ее квартиры на Старом Арбате и решил пообщаться с туристами, гулявшими в историческом центре Москвы. Сред них были и иностранцы. Глава государства перебросился с ними парой фраз на английском, при прощании приобнял одну из женщин, а та в ответ поцеловала его в щеку.

Напомним, именно в ходе этого визита Алексеева попросила президента помиловать бывшего сенатора Башкирии Игоря Изместьева.