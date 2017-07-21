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21 июля Пятница

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В Башкирии на видео попал «озёрный» смерч

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на видео попал «озёрный» смерч Фото: скриншот видео Дамира Хайртдинова | Видео: Дамир Хайртдинов, YouTube

В Башкирии на видео попал «озёрный» смерч Фото: скриншот видео Дамира Хайртдинова | Видео: Дамир Хайртдинов, YouTube

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на озере Ургун в Учалинском районе местные жители стали свидетелями необычного природного явления. Очевидец снял на видео смерч. По записи видно, как над водоемом образовалась ветряная воронка. Никто из местных жителей и туристов из-за неблагоприятных погодных условий не пострадал.

Ургун — одно из крупнейших озер Башкортостана. Водоем является памятником природы и имеет важное экологическое, хозяйственное и научное значение. На берегу озера находится деревня Мулдашево (Ургуново), а также база отдыха «Туристический комплекс «Ургун».

Теги: природа, погода, смерч
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