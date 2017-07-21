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21 июля Пятница

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Учиться никогда не поздно - в Уфе в один из вузов подала документы 73-летняя абитуриентка

ОБЩЕСТВО

Учиться никогда не поздно - в Уфе в один из вузов подала документы 73-летняя абитуриентка

Фото: Ильдар Биккузин

Учиться никогда не поздно - в Уфе в один из вузов подала документы 73-летняя абитуриентка

Фото: Ильдар Биккузин

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Учиться никогда не поздно. В этом убеждена 73-летняя уфимка Вера Цибульская, ставшая самой взрослой абитуриенткой Башкирского государственного университета. Женщина подала документы на исторический факультет, учиться она планирует на заочном отделении.

В беседе с журналистом агентства «Башинформ» Вера Васильевна призналась, что история ей была интересна всегда. Она часто ходила в республиканский архив, где изучала интересующие ее старинные документы. Однажды пожилая женщина запросила дореволюционные материалы, на что сотрудник архива сказал ей, что они в доступе только для студентов. Тогда впервые Вера Васильевна и задумалась о поступлении в вуз.

«Так сложилось, что после школы я поступила в Уфимский нефтяной институт. Но на втором курсе, по семейным обстоятельствам, пришлось бросить учебу, — вспоминает женщина. — Потом был еще один вуз, но семья, дети тоже не позволили закончить обучение».

Дома новость о ее желании учиться приняли спокойно. Правда, один из внуков, заботясь о здоровье бабушки, беспокоится, сможет ли она выдержать вузовскую нагрузку.

«Меня лично мой возраст не смущает. Восемь лет назад я сдавала экзамены на права. Инструктор по вождению хвалил меня, — говорит абитуриентка БашГУ. — При поступлении в вуз сдавала тесты по русскому языку, обществознанию и истории. Всё прошло на одном дыхании, легко. На душе даже стало тепло, что и память еще хорошая, и знания есть».

Пожилая женщина отметила доброжелательность и внимание членов приемной комиссии вуза.

«Если бы не они, возможно передумала бы и ушла, — рассказала Вера Цибульская. — А они так душевно встречают всех, не только меня. Сказали, что возрастного ценза для поступающих у них нет».

О том поступила абитуриентка в БашГУ или нет, станет известно в августе.

Теги: приемная кампания, вузы, БашГУ
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