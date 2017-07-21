В Башкирии начался ремонт двух участков Р-240 в Стерлитамакском районе

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии продолжается масштабный ремонт на оренбургской трассе. В четверг начались работы на двух участках в Стерлитамакском районе: километры 110-115 и 130-135. Движение осуществляется попеременно по левой и правой полосам с участием регулировщика. Скорость на ремонтируемых участках ограничивается до 50 км/ч. Работы будут закончены в октябре.

Как сообщили в Упрдор «Приуралье», на данных участках предстоит полностью заменить полотно с укладкой выравнивающего слоя, который предупреждает колейность, и армирующей геосетки.

На днях подрядчики закончили ремонт двух мостов на Р-240 в том же Стерлитамакском районе. Напомним, в текущем году будут обновлены 84 км трассы от Уфимского района до Стерлитамакского, входящих в маршрут «Европа – Западный Китай».