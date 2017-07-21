Уфимский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании Фото: Олег Яровиков
Уфимский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании
Уфимский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании Фото: Олег Яровиков
УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
По итогам трех месяцев самыми пунктуальными перевозчиками среди авиакомпаний-партнеров уфимской воздушной гавани стали «Ямал», «Оренбуржье», «КрасАвиа» и Turkish Airlines.
«Подобные рейтинги являются общемировой практикой и служат эффективным инструментом оценки качества авиаперевозок, — сообщила агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы столичного авиаузла Татьяна Ризван. — При выборе победителя учитывается количество допущенных задержек в аэропорту «Уфа» по вине авиакомпании, а также продолжительность этих задержек».