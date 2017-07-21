В Уфе завершился дорожный ремонт на улице М. Горького Фото: Госкомтранс РБ В Уфе завершился дорожный ремонт на улице М. Горького Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимской Черниковке завершился ремонт улицы М. Горького. Дорожные строители расширили проезжую часть и тротуары, установили бордюры, заменили асфальтовое покрытие. «Сегодня используются совершенно новые составы, способные противостоять погодным условиям, повышенным нагрузкам и быть безопасными для движения автомобилей», — сообщили в Госкомтрансе РБ. Кроме того, созданы условия для беспрепятственного проезда колясок, отметили в ведомстве. Улица отремонтирована в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».