Производственная география от Башкирской содовой компании Фото: пресс-служба БСК Производственная география от Башкирской содовой компании Фото: пресс-служба БСК

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Будущие географы РГПУ им. Герцена узнали историю Стерлитамака, производств «Сода» и «Каустик» и всё то, чем сегодня живет Башкирская содовая компания.

Экскурсия на БСК — это практическое подтверждение полученных теоретических знаний, общение с представителями завода — их закрепление. О производстве кальцинированной соды подробно рассказал директор по связям с общественностью Сергей Лобастов, который ответил на многочисленные вопросы. Студентов интересовала как техническая сторона производства — какое количество сырья необходимо для производства 1 тонны кальцинированной соды, какие существуют способы производства, какова мощность содового завода, так и вопросы, касающиеся трудоустройства — сколько человек работает на предприятии, какие специалисты сегодня особенно востребованы на заводе, какие льготы гарантирует работодатель молодым специалистам.

«Каждый год студенты географического факультета, окончившие третий курс, выезжают на летнюю дальнюю практику, которая включает в себя посещение основных производств России. В этом году была выбрана Башкирия. Предварительно изучили ведущие компании региона и выбрали для экскурсии БСК как уникальное предприятие нашей страны», — рассказывает о цели своего визита преподаватель Ольга Васильева.

В рамках визита на БСК студенты познакомились и с интереснейшей коллекцией музея камня им. Ивана Скуина, которая никого не оставила равнодушным.