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21 июля Пятница

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В Башкирии начал курсировать «предупреждающий» троллейбус

ОБЩЕСТВО

В Башкирии начал курсировать «предупреждающий» троллейбус Фото: сайт ГУ МЧС России по РБ

В Башкирии начал курсировать «предупреждающий» троллейбус Фото: сайт ГУ МЧС России по РБ

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В городе Стерлитамаке появился тематический троллейбус. Ярко-красное транспортное средство должно привлекать внимание горожан к вопросам пожарной безопасности. Его выпуск, организованный местной администрацией, приурочен к 90-летию со дня создания государственного пожарного надзора. Инициатива принадлежит Стерлитамакскому межрайонному отделу надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ.

По информации пресс-службы республиканского МЧС, троллейбус МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» курсирует по наиболее оживленным и продолжительным, проходящим через центр города маршрутам. По мнению специалистов, каждый раз, видя ярко-красный троллейбус, жители невольно задумываются о профилактике пожарных ситуаций. На бортах электротранспорта жители и гости города могут увидеть номера вызова экстренных служб спасения, а внутри размещена социальная реклама на противопожарную тематику: «Будьте осторожнее с огнём!», «Берегите себя!».

Теги: электротранспорт, МЧС
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